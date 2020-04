1 minuto in Borsa 8 aprile 2020

editato in: da

(Teleborsa) – Pioggia di vendite sui principali mercati del Vecchio Continente. Anche Piazza Affari è oggetto di vendite, anche se con perdite minori.

Tra i best performers di Milano, in evidenza Azimut (+4,73%). I più forti ribassi si verificano su BPER, che continua la seduta con -2,42%.

Sul mercato di Chicago, sessione euforica per il greggio, con il petrolio che mostra un balzo del 3,09%. Tra le variabili macroeconomiche di maggior peso, distribuito il dato sugli Ordini macchinari core del Giappone, pari a 2,3%. Si attende domani dal Regno Unito e dall’Italia la diffusione della Produzione industriale. Negli Stati Uniti questo pomeriggio i mercati sono in attesa delle Scorte di Petrolio.

Attesa una partenza stabile per la Borsa di New York. In particolare, il future sull’S&P 500 è positivo, in sintonia con il future sul Nasdaq 100 che tratta a 8.075,5 punti.