1 minuto in Borsa 8 aprile 2019

(Teleborsa) – Si muove all’insegna della prudenza la seduta delle principali borse europee, con la borsa di Milano che si allinea alla cautela imperante in Europa.

Tra le migliori azioni italiane a grande capitalizzazione, buona performance per Juventus, che cresce dell’1,93%. Le peggiori performance si registrano su Unicredit, che ottiene -1,06%.

Sul mercato delle materie prime, l’oro prosegue gli scambi con guadagno frazionale dello 0,49%.

È previsto mercoledì sia dalla Francia che dall’Italia l’annuncio della Produzione industriale. È previsto domani sempre dall’Italia l’annuncio delle Vendite al Dettaglio. Mercoledì è in programma il dato sugli Ordini macchinari core del Giappone.

Si attende un avvio in rosso per la Borsa di New York. In particolare, il future sull’S&P 500 si muove al ribasso, in sintonia con il future sul Nasdaq 100 che tratta a 7.597,25 punti.