1 minuto in Borsa 7 settembre 2020

editato in: da

(Teleborsa) – Prevalgono gli acquisti nella Borsa di Milano, in pole position rispetto a una pur positiva Europa.

Tra i best performers di Milano, in evidenza Nexi (+6,23%). Le peggiori performance si registrano su Tenaris, che ottiene -2,20%.

Tra le materie prime, sessione debole per l’oro, che scambia con un calo dello 0,29%.

Tra le variabili macroeconomiche di maggior peso, in Germania, annunciata la Produzione industriale, pari a 1,2%. Si attende domani dall’Unione Europea la diffusione del PIL, sia per la base annuale che per quella trimestrale. In Italia sempre domani i mercati sono in attesa delle Vendite al Dettaglio.

Attesa una partenza negativa per la Borsa di New York. In particolare, il future sull’S&P 500 si muove in ribasso, in sintonia con il future sul Nasdaq 100 che scambia a 11.451,5 punti.