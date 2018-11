1 minuto in Borsa 7 novembre 2018

editato in: da

(Teleborsa) – Seduta in rally a Piazza Affari, che si allinea alla giornata strepitosa delle borse europee.

In cima alla classifica dei titoli più importanti di Milano, troviamo Campari (+3,24%). I più forti ribassi, invece, si verificano su Mediaset, che continua la seduta con -0,99%.

Sulla piattaforma americana del CME, il petrolio continua la sessione in rialzo e avanza a 62,98 dollari per barile.

Tra le grandezze macroeconomiche più importanti, annunciate le Vendite al Dettaglio in Unione Europea, pari a 0%, e in Italia, dove il valore è -0,8%. Un cenno ai prossimi dati macro. Questo pomeriggio è in programma il dato sulle Scorte di Petrolio degli Stati Uniti.

Domani, in Giappone, saranno pubblicati gli Ordini macchinari core.

Si attende un avvio positivo per la Borsa di New York. In particolare, il future sull’S&P-500 è positivo, in sintonia con il future sul Nasdaq 100 che tratta a 7.091,75 punti.