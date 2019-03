1 minuto in Borsa 7 marzo 2019

editato in: da

(Teleborsa) – Si muove all’insegna del ribasso la seduta finanziaria delle borse europee, mentre Piazza Affari resiste al vento delle vendite.

Apprezzabile rialzo a Milano per il comparto vendite al dettaglio (+1,06%). Nel listino, troviamo tra i più venduti il settore tecnologia (-1,54%).

Sul mercato valutario, l’Euro / Dollaro USA continua la seduta sui livelli della vigilia, riportando una variazione pari a 0%.

Tra gli appuntamenti macroeconomici rilevanti, pubblicato il PIL, in Unione Europea, dove il valore raggiunge 1,1% su base annuale, mentre si registrano 0,2% su base trimestrale. Sono previsti domani dalla Germania l’annuncio degli Ordini dell’Industria, e dalla Francia quello della Produzione industriale.

Si attende un avvio in rosso per la Borsa di New York. In particolare, il future sull’S&P 500 si muove al ribasso, in sintonia con il future sul Nasdaq 100 che tratta a 7.090 punti.