1 minuto in Borsa 7 marzo 2018

(Teleborsa) – Bilancio negativo per le principali borse europee, mentre la borsa di Milano riesce a schivare le vendite ed a scambiare sulla linea di parità.

Tra le migliori Blue Chip di Piazza Affari, in evidenza Brembo, che mostra un fortissimo incremento del 3,02%.

Le peggiori performance, invece, si registrano su Tenaris, che ottiene -3,18%.

Giornata negativa per il petrolio , che continua gli scambi a 62,11 dollari per barile, in calo dello 0,78%.

Tra gli appuntamenti macroeconomici rilevanti, pubblicato il PIL, in Unione Europea, dove il valore raggiunge 2,7% su base annuale, mentre si registrano 0,6% su base trimestrale.

Tra i principali dati macroeconomici in arrivo, è previsto questo pomeriggio dagli Stati Uniti l’annuncio sia della Bilancia commerciale, che di Costo unitario lavoro.

Si attende un avvio in rosso per la Borsa di New York. In particolare, il future sull’S&P-500 si muove al ribasso, in sintonia con il future sul Nasdaq 100 che tratta a 6.850,75 punti.