1 minuto in Borsa 7 maggio 2019

(Teleborsa) – A fronte di un panorama europeo negativo, Piazza Affari è positiva e conquista la maglia rosa in Eurolandia.

In luce sul listino milanese il comparto sanitario (+2,84%). Il settore petrolio, con il suo -0,90%, si attesta come peggiore del mercato.

Avanza di poco lo spread, che si porta a +259 punti, con il rendimento del BTP a 10 anni pari al 2,57%.

Tra gli appuntamenti macroeconomici rilevanti, distribuito il dato sugli Ordini dell’Industria della Germania, pari a 0,6%.

In Giappone, il valore del PMI manifatturiero è 50,2 punti. In Germania domani i mercati sono in attesa della Produzione industriale. I mercati sono in attesa delle Scorte di Petrolio degli Stati Uniti, in previsione ancora domani nel pomeriggio.

Si attende un avvio negativo per la Borsa di New York. In particolare, il future sull’S&P 500 è negativo, in sintonia con il future sul Nasdaq 100 che tratta a 7.745,75 punti.