1 minuto in Borsa 7 maggio 2018

editato in: da

(Teleborsa) – Giornata all’insegna della cautela per i listini azionari europei. Ottima invece la performance di Piazza Affari, che prende un largo vantaggio rispetto al resto d’Europa.

Tra i best performers di Milano, in evidenza STMicroelectronics (+2,65%).

Le peggiori performance, invece, si registrano su Terna, che ottiene -0,67%.

Sostanzialmente stabile l’oro, che continua la sessione sui livelli della vigilia a quota 1.313,2 dollari l’oncia.

Tra le grandezze macroeconomiche più importanti, in Germania, annunciati gli Ordini dell’Industria, pari a -0,9%.

Tra i principali indicatori in arrivo, è previsto domani dalla Germania l’annuncio sia della Bilancia commerciale, che della Produzione industriale.

Sempre domani, in Giappone l’agenda prevede il dato sulle Spese reali famiglie.

Si attende un avvio positivo per la Borsa di New York. In particolare, il future sull’S&P-500 è positivo, in sintonia con il future sul Nasdaq 100 che tratta a 6.816,5 punti.