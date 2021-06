1 minuto in Borsa 7 giugno 2021

editato in: da

(Teleborsa) – Bilancio positivo per i mercati finanziari del Vecchio Continente, che si muovono sulla stessa onda rialzista.

Tra le migliori Blue Chip di Piazza Affari, acquisti a piene mani su CNH Industrial, che vanta un incremento del 3,98%. Le peggiori performance si registrano su Saipem, che ottiene -0,71%.

Sul mercato delle materie prime, l’oro continua la seduta poco sotto la parità, con un calo dello 0,30%.

Si attende domani dalla Germania la diffusione dell’Indice ZEW e della Produzione industriale. Sempre domani saranno diffusi il dato sul PIL dall’Unione Europea, e il dato sulle Vendite al Dettaglio dall’Italia.

Si attende un avvio in rosso per la Borsa di New York. In particolare, il future sull’S&P 500 si muove al ribasso, in sintonia con il future sul Nasdaq 100 che tratta a 13.735 punti.