1 minuto in Borsa 7 giugno 2019

(Teleborsa) – Seduta sostanzialmente rialzista, quella di oggi, per la borsa milanese, in un contesto europeo più che positivo.

Tra le migliori Blue Chip di Piazza Affari, su di giri Juventus (+4,04%).

Lo Spread migliora, toccando i +265 punti, con il rendimento del BTP decennale pari al 2,42%.

Tra le grandezze macroeconomiche più importanti, in Italia annunciate le Vendite al Dettaglio, pari a 0%. In Francia, pubblicata la Produzione industriale con valore pari a 0,4%. Si attende questo pomeriggio dagli Stati Uniti la diffusione della Variazione occupati e del Tasso di Disoccupazione.

Attesa una partenza stabile per la Borsa di New York. In particolare, il future sull’S&P 500 è positivo, in sintonia con il future sul Nasdaq 100 che tratta a 7.313,5 punti.