1 minuto in Borsa 7 giugno 2018

(Teleborsa) – Si muovono in territorio positivo i principali mercati di Eurolandia. Sulla stessa scia rialzista il FTSE MIB.

Risultato positivo a Piazza Affari per il settore Chimico (+1,23%).

Nel listino, le peggiori performance sono quelle del settore Alimentare (-0,80%).

L’Euro/Dollaro USA prosegue gli scambi con un guadagno frazionale dello 0,33%.

Tra gli appuntamenti macroeconomici rilevanti, pubblicato il PIL, in Unione Europea, dove il valore raggiunge 0,4% su base trimestrale, mentre si registrano 2,5% su base annuale.

Tra i principali indicatori in arrivo, si attende questo pomeriggio dagli Stati Uniti la diffusione di Stoccaggi gas e delle Richieste dei Sussidi di Disoccupazione.

Si attende una partenza incerta per la Borsa di New York. In particolare, il future sull’S&P-500 è positivo, mentre il future sul Nasdaq 100 scambia a 7.214 punti.