1 minuto in Borsa 7 dicembre 2020

(Teleborsa) – Milano è debole, in scia alle altre Borse di Eurolandia, che si muovono sulla parità.

Tra le migliori azioni italiane a grande capitalizzazione, incandescente Moncler, che vanta un incisivo incremento del 4,21%. Le più forti vendite si manifestano su Buzzi Unicem, che prosegue le contrattazioni a -2,38%.

Tra le principali materie prime, l’oro continua la seduta poco sotto la parità, con un calo dello 0,35%.

Tra le variabili macroeconomiche di maggior peso, distribuito il dato sulla Produzione industriale della Germania, pari a 3,2%. È previsto domani sia dall’Unione Europea che dal Giappone l’annuncio del PIL. Sempre domani, in Germania l’agenda prevede il dato sull’Indice ZEW.

Attesa una partenza negativa per la Borsa di New York. In particolare, il future sull’S&P 500 si muove in ribasso, in sintonia con il future sul Nasdaq 100 che scambia a 12.519 punti.