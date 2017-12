1 minuto in Borsa 7 dicembre 2017

(Teleborsa) – Seduta prudente per le principali borse del Vecchio Continente. La cautela si palesa anche sulla piazza di Milano, che si posiziona sulla linea di parità.

In luce sul listino milanese il comparto Telecomunicazioni (+1,05%). Nel listino, troviamo tra i più venduti il settore Chimico (-1,71%).

L’Euro / Dollaro USA mantiene la posizione sostanzialmente stabile su 1,18.

Tra i dati macro con la maggiore influenza sui mercati, in Unione Europea annunciato il PIL su base annuale, pari a 2,6%.

Su base trimestrale, lo stesso dato si attesta su 0,6%.

Tra i principali indicatori in arrivo, è previsto questo pomeriggio dagli Stati Uniti l’annuncio sia del Challenger licenziamenti, che delle Richieste dei Sussidi di Disoccupazione.

Attesa una partenza negativa per la Borsa di New York. In particolare, il future sull’S&P-500 si muove in ribasso, in sintonia con il future sul Nasdaq 100 che scambia a 6.305 punti.