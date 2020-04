1 minuto in Borsa 7 aprile 2020

editato in: da

(Teleborsa) – Seduta in rally a Piazza Affari, che si allinea alla giornata strepitosa delle borse europee.

Risultato positivo a Piazza Affari per il settore servizi finanziari (+7,10%).

Retrocede di poco lo spread, che raggiunge quota +188 punti, mentre il rendimento del BTP a 10 anni si attesta all’1,51%.

Tra i dati macro con la maggiore influenza sui mercati, in Italia annunciate le Vendite al Dettaglio, pari a 0,8%.

In Germania, pubblicata la Produzione industriale con valore pari a 0,3%. Domani è in programma il dato sugli Ordini macchinari core del Giappone. Sempre domani nel pomeriggio, negli Stati Uniti, saranno pubblicate le Scorte di Petrolio.

Attesa una partenza positiva per la Borsa di New York. In particolare, il future sull’S&P 500 si muove in rialzo, in sintonia con il future sul Nasdaq 100 che scambia a 8.292,5 punti.