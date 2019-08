1 minuto in Borsa 7 agosto 2019

editato in: da

(Teleborsa) – Si muovono in rally i principali mercati di Eurolandia. Andamento positivo anche per Piazza Affari.

Tra le migliori azioni italiane a grande capitalizzazione, decolla Banco BPM, con un importante progresso del 6,79%.

Le peggiori performance si registrano su Unicredit, che ottiene -3,45%.

Sulla piattaforma americana del CME, sessione debole per il petrolio, che scambia con un calo dello 0,21%.

Tra le grandezze macroeconomiche più importanti, pubblicata la Produzione industriale della Germania, pari a -1,5%. Venerdì si attende dalla Cina l’annuncio sui Prezzi al Consumo, e dalla Francia la diffusione della Produzione industriale. Negli Stati Uniti questo pomeriggio i mercati sono in attesa delle Scorte di Petrolio.

Attesa una partenza positiva per la Borsa di New York. In particolare, il future sull’S&P 500 si muove in rialzo, in sintonia con il future sul Nasdaq 100 che scambia a 7.546,5 punti.