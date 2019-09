1 minuto in Borsa 6 settembre 2019

editato in: da

(Teleborsa) – Seduta prudente per le principali borse del Vecchio Continente. La cautela si palesa anche sulla piazza di Milano, che si posiziona sulla linea di parità.

Tra le migliori azioni italiane a grande capitalizzazione, tonica Moncler che evidenzia un bel vantaggio dell’1,65%. Le peggiori performance si registrano su Terna, che ottiene -1,76%.

Retrocede di poco lo spread, che raggiunge quota +151 punti, mentre il rendimento del BTP a 10 anni si attesta allo 0,91%.

Tra i dati macro con la maggiore influenza sui mercati, pubblicato il PIL, in Unione Europea, dove il valore raggiunge 1,2% su base annuale, mentre si registrano 0,2% su base trimestrale. È previsto questo pomeriggio dagli Stati Uniti l’annuncio sia della Variazione occupati, che del Tasso di Disoccupazione.

Si attende un avvio positivo per la Borsa di New York. In particolare, il future sull’S&P 500 è positivo, in sintonia con il future sul Nasdaq 100 che tratta a 7.871,5 punti.