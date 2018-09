1 minuto in Borsa 6 settembre 2018

editato in: da

(Teleborsa) – All’insegna della prudenza il bilancio nel Vecchio Continente, mentre si distingue la performance positiva mostrata a Piazza Affari.

In buona evidenza a Milano il comparto telecomunicazioni (+1,64%).

In fondo alla classifica, i maggiori ribassi si manifestano nel comparto alimentare (-0,58%).

L’Euro / Dollaro USA mantiene la posizione sostanzialmente stabile su 1,16.

Tra i dati macro con la maggiore influenza sui mercati, distribuito il dato sugli Ordini dell’Industria della Germania, pari a -0,9%.

Tra i principali indicatori in arrivo, si attende questo pomeriggio dagli Stati Uniti la diffusione di Costo unitario lavoro, di Produttività e di Stoccaggi gas.

Si attende un avvio contrastato per la Borsa di New York. In particolare, il future sull’S&P-500 è positivo, mentre il future sul Nasdaq 100 tratta a 7.531,75 punti.