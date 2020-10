1 minuto in Borsa 6 ottobre 2020

editato in: da

(Teleborsa) – Giornata all’insegna della cautela per i listini azionari europei. Ottima invece la performance di Piazza Affari.

Settore assicurativo (+2,33%) in buona luce sul listino milanese. Nella parte bassa della classifica del listino azionario italiano, sensibili ribassi si manifestano nel comparto tecnologia (-1,19%).

Sulla parità lo spread, che rimane a quota +131 punti, con il rendimento del BTP decennale che si posiziona allo 0,80%.

Domani sono in programma dalla Germania la pubblicazione della Produzione industriale, e dall’Italia quella delle Vendite al Dettaglio. Negli Stati Uniti sempre domani nel pomeriggio i mercati sono in attesa delle Scorte di Petrolio. Giovedì, sempre negli Stati Uniti l’agenda prevede il dato sulle Richieste dei Sussidi di Disoccupazione.

Si attende un avvio in rosso per la Borsa di New York. In particolare, il future sull’S&P 500 si muove al ribasso, in sintonia con il future sul Nasdaq 100 che tratta a 11.431,75 punti.