1 minuto in Borsa 6 novembre 2020

(Teleborsa) – Tutti negativi gli indici di Piazza Affari e degli altri principali listini europei, colpiti da vendite sparse.

Tra i best performers di Milano, in evidenza Inwit (+5,27%). I più forti ribassi si verificano su Leonardo, che continua la seduta con -7,33%.

Sui livelli precedenti lo spread, si mantiene a +125 punti, con il rendimento del BTP decennale che si posiziona allo 0,61%.

Tra le grandezze macroeconomiche più importanti, pubblicato il dato sulle Vendite al Dettaglio in Italia, pari a -0,8%, e il dato sulla Produzione industriale in Germania, pari a 1,6%. Si attende questo pomeriggio dagli Stati Uniti la diffusione della Variazione occupati e del Tasso di Disoccupazione.

Si attende un avvio in rosso per la Borsa di New York. In particolare, il future sull’S&P 500 si muove al ribasso, in sintonia con il future sul Nasdaq 100 che tratta a 11.957,25 punti.