1 minuto in Borsa 6 novembre 2018

editato in: da

(Teleborsa) – La Borsa di Milano è in netta decrescita, mentre le principali Borse europee si riducono in modo più moderato.

Si distinguono a Piazza Affari il settore alimentare (+3,27%). Nella parte bassa della classifica di Piazza Affari, sensibili ribassi si manifestano nel comparto automotive (-1,69%).

Sale lo spread, attestandosi a 298 punti, con un incremento di 10 punti, con il rendimento del BTP decennale pari al 3,39%.

Tra i dati macro con la maggiore influenza sui mercati, pubblicato il dato sul PMI composito in Unione Europea, pari a 53,4 punti, e il dato sugli Ordini dell’Industria in Germania, pari a 0,3%. Tra i principali indicatori in arrivo, sono previsti domani dalla Germania l’annuncio della Produzione industriale, e dall’Italia quello delle Vendite al Dettaglio.

Si attende un avvio negativo per la Borsa di New York. In particolare, il future sull’S&P-500 è negativo, in sintonia con il future sul Nasdaq 100 che tratta a 6.928,75 punti.