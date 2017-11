1 minuto in Borsa 6 novembre 2017

(Teleborsa) – Milano è debole, in scia alle altre Borse di Eurolandia.

In cima alla classifica dei titoli più importanti di Milano, troviamo Luxottica (+0,62%).

Le più forti vendite, invece, si manifestano su Banco BPM, che prosegue le contrattazioni a -1,86%.

L’Oro mantiene la posizione sostanzialmente stabile su 1.271,3 dollari l’oncia.

Tra gli appuntamenti macroeconomici rilevanti, pubblicato il dato sul PMI composito in Unione Europea, pari a 56 punti, e il dato sugli Ordini dell’Industria in Germania, pari a 1%. Tra i principali indicatori in arrivo, domani saranno diffusi il dato sulla Produzione industriale dalla Germania, e il dato sulle Vendite al Dettaglio dall’Unione Europea.

Attesa una partenza stabile per la Borsa di New York. In particolare, il future sull’S&P-500 è positivo, in sintonia con il future sul Nasdaq 100 che tratta a 6.296 punti.