1 minuto in Borsa 6 marzo 2018

(Teleborsa) – Seduta in rally a Piazza Affari, che si allinea alla giornata strepitosa delle borse europee.

Si distinguono a Piazza Affari il settore Telecomunicazioni (+4,69%).

Scende molto lo spread, raggiungendo 130 punti, con un deciso calo di 8 punti, con il rendimento del BTP a 10 anni che si posiziona all’1,98%.

Un cenno ai dati macro più prossimi.

È previsto domani dall’Unione Europea l’annuncio del PIL su base sia annuale che trimestrale.

Negli Stati Uniti questo pomeriggio i mercati sono in attesa degli Ordini dell’Industria.

I mercati sono in attesa delle Partite correnti della Francia, in previsione domani.

Si attende un avvio positivo per la Borsa di New York. In particolare, il future sull’S&P-500 è positivo, in sintonia con il future sul Nasdaq 100 che tratta a 6.921,5 punti.