1 minuto in Borsa 6 maggio 2021

(Teleborsa) – Piazza Affari non si sposta dai valori della seduta precedente, in linea con i principali mercati di Eurolandia.

Buona la performance a Milano del comparto materie prime (+2,27%). Nella parte bassa della classifica di Piazza Affari, sensibili ribassi si manifestano nel comparto telecomunicazioni (-3,53%).

Tra i principali cambi, l’Euro / Dollaro USA mostra un timido guadagno, con un progresso dello 0,28%.

Tra le grandezze macroeconomiche più importanti, distribuito il dato sulle Vendite al Dettaglio dell’Unione Europea, pari a 2,7%. È previsto domani sia dalla Germania che dalla Francia l’annuncio della Produzione industriale. I mercati sono in attesa delle Richieste dei Sussidi di Disoccupazione degli Stati Uniti, in previsione questo pomeriggio.

Attesa una partenza positiva per la Borsa di New York. In particolare, il future sull’S&P 500 si muove in rialzo, in sintonia con il future sul Nasdaq 100 che scambia a 13.512,75 punti.