1 minuto in Borsa 6 luglio 2021

editato in: da

(Teleborsa) – Giornata negativa per Piazza Affari e le altre principali Borse europee, che fanno un passo indietro.

Buona la performance a Milano del comparto chimico (+1,03%). Tra i peggiori della lista di Piazza Affari, in maggior calo il comparto beni per la casa (-1,76%).

Invariato lo spread, che si posiziona a +105 punti, con il rendimento del BTP decennale che si attesta allo 0,78%.

Tra i dati macro con la maggiore influenza sui mercati, pubblicato il dato sull’Indice ZEW in Germania, pari a 63,3 punti, e il dato sulle Vendite al Dettaglio in Unione Europea, pari a 4,6%.

È previsto questo pomeriggio dagli Stati Uniti l’annuncio sia dell’ISM non manifatturiero, che del PMI composito. Si attende un avvio contrastato per la Borsa di New York. In particolare, il future sull’S&P 500 è negativo, mentre il future sul Nasdaq 100 tratta a 14.719,5 punti.