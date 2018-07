1 minuto in Borsa 6 luglio 2018

editato in: da

(Teleborsa) – Nulla di fatto per le principali Borse del Vecchio Continente, che continuano gli scambi sulla parità. In contro trend Piazza Affari, protagonista di una sessione in rosso.

Tra le migliori azioni italiane a grande capitalizzazione, svetta UnipolSai che segna un importante progresso del 2,72%.

Le peggiori performance, invece, si registrano su Banca Generali, che ottiene -2,24%.

Sulla parità lo spread, che rimane a quota 239 punti, con il rendimento del BTP decennale che si posiziona al 2,68%.

Tra le grandezze macroeconomiche più importanti, in Italia annunciate le Vendite al Dettaglio, pari a 0,8%.

In Germania, pubblicata la Produzione industriale con valore pari a 2,6%.

Tra i principali indicatori in arrivo, si attende questo pomeriggio dagli Stati Uniti la diffusione della Bilancia commerciale e di Stoccaggi gas.

Si attende un avvio in rosso per la Borsa di New York. In particolare, il future sull’S&P-500 si muove al ribasso, in sintonia con il future sul Nasdaq 100 che tratta a 7.270,5 punti.