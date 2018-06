1 minuto in Borsa 6 giugno 2018

editato in: da

(Teleborsa) – Seduta negativa per il listino milanese, in contro trend rispetto al resto delle Borse europee, che invece scambiano sulla parità.

Tra le migliori azioni italiane a grande capitalizzazione, in evidenza Fineco, che mostra un fortissimo incremento del 2,25%.

I più forti ribassi, invece, si verificano su Intesa Sanpaolo, che continua la seduta con -1,10%.

Seduta in frazionale ribasso per il petrolio , che lascia, per ora, sul parterre lo 0,38%.

Tra i principali indicatori in arrivo, è previsto questo pomeriggio dagli Stati Uniti l’annuncio di Costo unitario lavoro, delle Scorte di Petrolio, della Bilancia commerciale e di Produttività.

Attesa una partenza stabile per la Borsa di New York. In particolare, il future sull’S&P-500 è positivo, in sintonia con il future sul Nasdaq 100 che tratta a 7.187,25 punti.