1 minuto in Borsa 6 febbraio 2020

(Teleborsa) – Lieve aumento per il FTSE MIB, al pari delle principali Borse Europee.

Risultato positivo a Piazza Affari per il settore bancario (+2,81%). In fondo alla classifica, i maggiori ribassi si manifestano nel comparto beni per la casa (-1,60%).

Sul mercato valutario, l’Euro / Dollaro USA mantiene la posizione sostanzialmente stabile su 1,1.

Tra gli appuntamenti macroeconomici rilevanti, annunciati gli Ordini dell’Industria della Germania, pari a -2,1%. È previsto domani sia dalla Germania che dalla Francia l’annuncio della Produzione industriale. Si attende dall’Italia la diffusione delle Vendite al Dettaglio, previsto ancora domani.

Attesa una partenza positiva per la Borsa di New York. In particolare, il future sull’S&P 500 si muove in rialzo, in sintonia con il future sul Nasdaq 100 che scambia a 9.430,25 punti.