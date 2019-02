1 minuto in Borsa 6 febbraio 2019

editato in: da

(Teleborsa) – In un panorama europeo negativo, si registra una performance rialzista di Piazza Affari, che conquista la maglia rosa in Eurolandia.

Tra le migliori azioni italiane a grande capitalizzazione, in evidenza Unicredit, che mostra un forte incremento del 3,07%. Le più forti vendite si manifestano su Generali Assicurazioni, che prosegue le contrattazioni a -1,08%.

Sulla piattaforma americana del CME, vendite diffuse sul petrolio, che continua la giornata a 53,21 dollari per barile.

Tra le variabili macroeconomiche di maggior peso, in Germania, pubblicati gli Ordini dell’Industria, pari a -1,6%. Domani si attende dalla Germania l’annuncio sulla Produzione industriale, e dall’Italia la diffusione delle Vendite al Dettaglio. È previsto questo pomeriggio dagli Stati Uniti l’annuncio delle Scorte di Petrolio.

Si attende un avvio negativo per la Borsa di New York. In particolare, il future sull’S&P 500 è negativo, in sintonia con il future sul Nasdaq 100 che tratta a 7.003,75 punti.