1 minuto in Borsa 6 febbraio 2018

(Teleborsa) – Si muove in territorio decisamente negativo Piazza Affari. Stesso andamento al ribasso anche per le principali Borse europee.

In discesa a Piazza Affari tutti i comparti.

Nel listino, troviamo tra i più venduti il settore Automotive (-3,61%).

Balza in alto lo spread, posizionandosi 141 punti, con un incremento di 3 punti, con il rendimento del BTP decennale pari al 2,07%.

Tra gli appuntamenti macroeconomici rilevanti, in Germania, pubblicati gli Ordini dell’Industria, pari a 3,8%.

Tra i principali dati macroeconomici in arrivo, si attende questo pomeriggio dagli Stati Uniti e dalla Francia la diffusione della Bilancia commerciale.

Si attende dalla Germania la diffusione della Produzione industriale, previsto sempre domani.

Si attende un avvio in rosso per la Borsa di New York. In particolare, il future sull’S&P-500 si muove al ribasso, in sintonia con il future sul Nasdaq 100 che tratta a 6.369 punti.