1 minuto in Borsa 6 dicembre 2019

(Teleborsa) – Acquisti diffusi sui listini azionari europei, con il FTSE MIB che mette a segno la stessa performance positiva del Vecchio Continente.

In cima alla classifica dei titoli più importanti di Milano, troviamo Moncler (+1,86%). Le più forti vendite si manifestano su Juventus, che prosegue le contrattazioni a -2,06%.

Sulla parità lo spread, che rimane a quota +165 punti, con il rendimento del BTP decennale che si posiziona all’1,35%.

Tra i dati macro con la maggiore influenza sui mercati, pubblicato il dato sulle Vendite al Dettaglio in Italia, pari a -0,2%, e il dato sulla Produzione industriale in Germania, pari a -1,7%. Si attende questo pomeriggio dagli Stati Uniti la diffusione della Variazione occupati e della Fiducia Consumatori dell’Università del Michigan.

Attesa una partenza positiva per la Borsa di New York. In particolare, il future sull’S&P 500 si muove in rialzo, in sintonia con il future sul Nasdaq 100 che scambia a 8.343 punti.