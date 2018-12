1 minuto in Borsa 6 dicembre 2018

editato in: da

(Teleborsa) – Seduta negativa per i mercati del Vecchio Continente, in linea con la borsa di Milano, che si muove in rosso.

Scivolano sul listino milanese tutti i settori.

Nella parte bassa della classifica del listino azionario italiano, sensibili ribassi si manifestano nel comparto tecnologia (-4,02%).

Tra i cambi majors, nessuna variazione significativa per l’Euro/Dollaro USA, che scambia sui valori della vigilia a 1,13.

Tra gli appuntamenti macroeconomici rilevanti, in Germania, pubblicati gli Ordini dell’Industria, pari a 0,3%.

Tra i principali indicatori in arrivo, è previsto questo pomeriggio negli Stati Uniti l’annuncio del PMI composito, delle Scorte di Petrolio e dell’ISM non manifatturiero.

Attesa una partenza negativa per la Borsa di New York. In particolare, il future sull’S&P 500 si muove in ribasso, in sintonia con il future sul Nasdaq 100 che scambia a 6.663 punti.