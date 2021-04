1 minuto in Borsa 6 aprile 2021

editato in: da

(Teleborsa) – Acquisti diffusi sui listini azionari europei, con il FTSE MIB che mette a segno la stessa performance positiva del Vecchio Continente.

Si distinguono a Piazza Affari il settore immobiliare (+2,07%). Tra i peggiori della lista di Milano, in maggior calo il comparto materie prime (-1,15%).

Sale lo spread, attestandosi a +98 punti, con il rendimento del BTP decennale pari allo 0,68%.

Tra gli appuntamenti macroeconomici rilevanti, in Unione Europea annunciato il Tasso di Disoccupazione pari a 8,3%. In Italia, lo stesso dato si attesta su 10,2%. In Unione Europea domani i mercati sono in attesa del PMI composito. Sempre domani nel pomeriggio, negli Stati Uniti l’agenda prevede il dato sulle Scorte di Petrolio.

Attesa una partenza stabile per la Borsa di New York. In particolare, il future sull’S&P 500 è positivo, in sintonia con il future sul Nasdaq 100 che tratta a 12.876 punti.