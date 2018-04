1 minuto in Borsa 6 aprile 2018

editato in: da

(Teleborsa) – Si muove all’insegna del ribasso la seduta finanziaria delle borse europee, mentre Piazza Affari resiste al vento delle vendite.

Tra i best performers di Milano, in evidenza Telecom Italia (+3,03%).

Le peggiori performance, invece, si registrano su Prysmian, che ottiene -3,09%.

Aumenta di poco lo spread, che si porta a 128 punti, con un lieve rialzo di 2 punti, con il rendimento del BTP a 10 anni pari all’1,80%.

Tra gli appuntamenti macroeconomici rilevanti, in Germania, il valore della Produzione industriale è -1,6%.

Tra i principali indicatori in arrivo, si attende questo pomeriggio dagli Stati Uniti la diffusione della Variazione occupati e del Tasso di Disoccupazione.

È previsto lunedì dalla Germania l’annuncio della Bilancia commerciale.

Si attende una partenza incerta per la Borsa di New York. In particolare, il future sull’S&P-500 è positivo, mentre il future sul Nasdaq 100 scambia a 7.044,75 punti.