1 minuto in Borsa 6 agosto 2020

(Teleborsa) – Si muove in territorio decisamente negativo Piazza Affari. Stesso andamento al ribasso anche per le principali Borse europee.

A Piazza Affari non si salva alcun comparto.

Nella parte bassa della classifica del listino azionario italiano, sensibili ribassi si manifestano nel comparto materie prime (-4,42%).

Sul mercato valutario, l’Euro/Dollaro USA è sostanzialmente stabile e si ferma su 1,18.

Tra le variabili macroeconomiche di maggior peso, in Italia, pubblicata la Produzione industriale, pari a 8,2%. È previsto domani sia dalla Germania che dalla Francia l’annuncio della Produzione industriale. È previsto questo pomeriggio dagli Stati Uniti l’annuncio delle Richieste dei Sussidi di Disoccupazione.

Attesa una partenza negativa per la Borsa di New York. In particolare, il future sull’S&P 500 si muove in ribasso, in sintonia con il future sul Nasdaq 100 che scambia a 11.064 punti.