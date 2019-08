1 minuto in Borsa 6 agosto 2019

editato in: da

(Teleborsa) – Si muovono in territorio positivo i principali mercati di Eurolandia. Sulla stessa scia rialzista il FTSE MIB.

Risultato positivo a Piazza Affari per il settore costruzioni (+2,20%). Il settore alimentare, con il suo -1,53%, si attesta come peggiore del mercato.

Invariato lo spread, che si posiziona a +207 punti, con il rendimento del BTP decennale che si attesta all’1,53%.

Tra le variabili macroeconomiche di maggior peso, in Germania, il valore degli Ordini dell’Industria è 2,5%. I mercati sono in attesa della Produzione industriale della Germania, in previsione domani. Sempre domani nel pomeriggio, negli Stati Uniti l’agenda prevede il dato sulle Scorte di Petrolio. Venerdì, in Cina l’agenda prevede il dato sui Prezzi al Consumo.

Attesa una partenza stabile per la Borsa di New York. In particolare, il future sull’S&P 500 è positivo, in sintonia con il future sul Nasdaq 100 che tratta a 7.454,5 punti.