1 minuto in Borsa 5 settembre 2018

editato in: da

(Teleborsa) – Prestazione brillante per la Borsa di Milano, in uno scenario europeo deludente.

Tra le migliori Blue Chip di Piazza Affari, exploit di Banco BPM, che mostra un rialzo del 6,77%.

I più forti ribassi, invece, si verificano su STMicroelectronics, che continua la seduta con -2,69%.

Il Petrolio perde l’1,27% e continua a trattare a 68,98 dollari per barile.

Tra gli appuntamenti macroeconomici rilevanti, annunciati in Unione Europea il dato sulle Vendite al Dettaglio, pari a -0,2%, e il dato sul PMI composito, che si attesta su 54,5 punti.

Un cenno ai prossimi dati macro.

Si attende dagli Stati Uniti la diffusione della Bilancia commerciale, previsto questo pomeriggio.

Domani, in Germania l’agenda prevede il dato sugli Ordini dell’Industria.

Si attende un avvio in rosso per la Borsa di New York. In particolare, il future sull’S&P-500 si muove al ribasso, in sintonia con il future sul Nasdaq 100 che tratta a 7.618 punti.