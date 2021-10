1 minuto in Borsa 5 ottobre 2021

(Teleborsa) – Si scatenano gli acquisti a Piazza Affari, che sovraperforma rispetto alla buona giornata delle borse europee.

In luce sul listino milanese il comparto bancario (+2,67%). Il settore viaggi e intrattenimento, con il suo -0,54%, si attesta come peggiore del mercato.

Si riduce di poco lo spread, che si porta a +103 punti, mentre il rendimento del BTP a 10 anni si attesta allo 0,81%.

Tra i dati macro con la maggiore influenza sui mercati, in Unione Europea annunciato il PMI composito, pari a 56,2 punti.

In Francia, pubblicata la Produzione industriale con valore pari a 1%. È previsto questo pomeriggio dagli Stati Uniti l’annuncio sia del PMI composito, che dell’ISM non manifatturiero.

Attesa una partenza stabile per la Borsa di New York. In particolare, il future sull’S&P 500 è positivo, in sintonia con il future sul Nasdaq 100 che tratta a 14.520 punti.