1 minuto in Borsa 5 ottobre 2020

(Teleborsa) – Bilancio positivo per i mercati finanziari del Vecchio Continente, che si muovono sulla stessa onda rialzista.

Tra le migliori Blue Chip di Piazza Affari, decolla Saipem, con un importante progresso del 4,38%. I più forti ribassi si verificano su BPER, che continua la seduta con -6,82%.

Tra le materie prime, l’oro continua la seduta sui livelli della vigilia, riportando una variazione pari a -0,03%.

Tra le grandezze macroeconomiche più importanti, pubblicati in Unione Europea il dato sulle Vendite al Dettaglio, pari a 4,4%, e il dato sul PMI composito, che si attesta su 50,4 punti. È previsto questo pomeriggio dagli Stati Uniti l’annuncio sia del PMI composito, che del PMI servizi.

Attesa una partenza positiva per la Borsa di New York. In particolare, il future sull’S&P 500 si muove in rialzo, in sintonia con il future sul Nasdaq 100 che scambia a 11.353 punti.