1 minuto in Borsa 5 novembre 2020

(Teleborsa) – In Europa si scatenano gli acquisti, così come a Piazza Affari che mostra un’ottima performance.

Si distinguono a Piazza Affari il settore materie prime (+11,98%).

Tra le maggiori valute, l’Euro / Dollaro USA continua gli scambi a 1,18 Euro / Dollaro USA, con un aumento dello 0,72%.

Tra le variabili macroeconomiche di maggior peso, distribuito il dato sulle Vendite al Dettaglio dell’Unione Europea, pari a -2%. Domani l’agenda della Germania prevede la pubblicazione della Produzione industriale, e si attende dall’Italia l’annuncio delle Vendite al Dettaglio.

I mercati sono in attesa delle Richieste dei Sussidi di Disoccupazione degli Stati Uniti, in previsione questo pomeriggio.

Attesa una partenza positiva per la Borsa di New York. In particolare, il future sull’S&P 500 si muove in rialzo, in sintonia con il future sul Nasdaq 100 che scambia a 12.060 punti.