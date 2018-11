1 minuto in Borsa 5 novembre 2018

editato in: da

(Teleborsa) – Scambi in rialzo per le principali Borse europee, ma non per il listino milanese, che mostra gli indici in rosso.

Tra le migliori Blue Chip di Piazza Affari, exploit di Campari, che mostra un rialzo del 2,07%.Le più forti vendite, invece, si manifestano su BPER, che prosegue le contrattazioni a -4,10%.

Tra le principali materie prime, sostanzialmente stabile l’oro, che continua la sessione sui livelli della vigilia a quota 1.231,6 dollari l’oncia.

Tra i principali dati macroeconomici in arrivo, è previsto questo pomeriggio negli Stati Uniti l’annuncio del PMI composito, dell’ISM non manifatturiero e del PMI servizi. Domani, in Germania, saranno pubblicati gli Ordini dell’Industria.

Si attende un avvio positivo per la Borsa di New York. In particolare, il future sull’S&P-500 è positivo, in sintonia con il future sul Nasdaq 100 che tratta a 6.996,75 punti.