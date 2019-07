1 minuto in Borsa 5 luglio 2019

editato in: da

(Teleborsa) – Giornata negativa per Piazza Affari e le altre principali Borse europee, che fanno un passo indietro.

In cima alla classifica dei titoli più importanti di Milano, troviamo A2A (+1,42%). I più forti ribassi si verificano su STMicroelectronics, che continua la seduta con -1,83%.

Invariato lo spread, che si posiziona a +208 punti, con il rendimento del BTP decennale che si attesta all’1,69%.

Tra gli appuntamenti macroeconomici rilevanti, distribuito il dato sugli Ordini dell’Industria della Germania, pari a -2,2%. Si attende questo pomeriggio dagli Stati Uniti la diffusione della Variazione occupati e del Tasso di Disoccupazione. I mercati sono in attesa della Produzione industriale della Germania, in previsione lunedì.

Si attende un avvio negativo per la Borsa di New York. In particolare, il future sull’S&P 500 è negativo, in sintonia con il future sul Nasdaq 100 che tratta a 7.876,75 punti.