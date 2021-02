1 minuto in Borsa 5 febbraio 2021

editato in: da

(Teleborsa) – La Borsa milanese splende sui principali listini europei, che mostrano buoni guadagni.

Tra le migliori azioni italiane a grande capitalizzazione, vola BPER, con una marcata risalita del 5,65%.

Migliora lo spread, scendendo a +96 punti, con il rendimento del BTP decennale che si posiziona allo 0,53%.

Tra le grandezze macroeconomiche più importanti, in Italia, annunciate le Vendite al Dettaglio, pari a 2,5%. Si attende questo pomeriggio dagli Stati Uniti la diffusione del Tasso di Disoccupazione e della Variazione occupati. È previsto lunedì dalla Germania l’annuncio della Produzione industriale.

Attesa una partenza stabile per la Borsa di New York. In particolare, il future sull’S&P 500 è positivo, in sintonia con il future sul Nasdaq 100 che tratta a 13.596,75 punti.