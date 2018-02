1 minuto in Borsa 5 febbraio 2018

(Teleborsa) – Giornata drammatica per Piazza Affari, che scambia in pesante ribasso, assieme agli altri Eurolistini.

Tra le migliori azioni italiane a grande capitalizzazione, guadagno moderato per UnipolSai, che avanza dello 0,64%.

I più forti ribassi, invece, si verificano su Leonardo, che continua la seduta con -3,27%.

Seduta in lieve rialzo per l’oro, che avanza a 1.336,6 dollari l’oncia.

Tra i dati macro con la maggiore influenza sui mercati, in Unione Europea, pubblicato il PMI composito, pari a 58,8 punti.

Tra i principali dati macroeconomici in arrivo, è previsto questo pomeriggio negli Stati Uniti l’annuncio dell’ISM non manifatturiero, del PMI servizi e del PMI composito.

Attesa una partenza negativa per la Borsa di New York. In particolare, il future sull’S&P-500 si muove in ribasso, in sintonia con il future sul Nasdaq 100 che scambia a 6.725,25 punti.