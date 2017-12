1 minuto in Borsa 5 dicembre 2017

(Teleborsa) – Seduta al ribasso per le principali borse del Vecchio Continente. Tiene invece la piazza di Milano che si posiziona sulla linea di parità.

Buona la performance a Milano del comparto Chimico (+1,13%).

Tra i peggiori della lista di Piazza Affari, in maggior calo il comparto Tecnologico (-1,34%).

Sui livelli della vigilia lo spread, che si mantiene a 138 punti, con il rendimento del BTP decennale che si posiziona all’1,71%.

Tra gli appuntamenti macroeconomici rilevanti, annunciati in Unione Europea il dato sulle Vendite al Dettaglio, pari a -1,1%, e il dato sul PMI composito, che si attesta su 57,5 punti.

Tra i principali indicatori in arrivo, si attende questo pomeriggio dagli Stati Uniti la diffusione dell’ISM non manifatturiero e della Bilancia commerciale.

Attesa una partenza contrastata per la Borsa di New York. In particolare, il future sull’S&P-500 si muove al rialzo, mentre il future sul Nasdaq 100 tratta a 6.246 punti.