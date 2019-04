1 minuto in Borsa 5 aprile 2019

editato in: da

(Teleborsa) – Giornata all’insegna della cautela per i listini azionari europei. Ottima invece la performance di Piazza Affari.

Tra le migliori Blue Chip di Piazza Affari, effervescente Saipem, con un progresso del 3,21%. I più forti ribassi si verificano su Moncler, che continua la seduta con -0,75%.

Lo Spread fa un piccolo passo verso il basso, mentre il rendimento del BTP a 10 anni si attesta al 2,50%.

Tra i dati macro con la maggiore influenza sui mercati, pubblicata la Produzione industriale della Germania, pari a 0,7%. Si attende questo pomeriggio dagli Stati Uniti la diffusione della Variazione occupati e del Tasso di Disoccupazione. Si attende dall’Italia la diffusione delle Vendite al Dettaglio, previsto martedì.

Attesa una partenza positiva per la Borsa di New York. In particolare, il future sull’S&P 500 si muove in rialzo, in sintonia con il future sul Nasdaq 100 che scambia a 7.577,75 punti.