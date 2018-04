1 minuto in Borsa 5 aprile 2018

editato in: da

(Teleborsa) – Tutte positive le principali Borse del Vecchio Continente.

In buona evidenza a Milano il comparto Automotive (+3,64%).

Nessuna variazione significativa per l’Euro / Dollaro USA, che scambia sui valori della vigilia a 1,23.

Tra le variabili macroeconomiche di maggior peso, pubblicati in Unione Europea il dato sulle Vendite al Dettaglio, pari a 0,1%, e il dato sul PMI composito, che si attesta su 55,2 punti.

Tra i principali dati macroeconomici in arrivo, è previsto questo pomeriggio dagli Stati Uniti l’annuncio sia della Bilancia commerciale, che di Stoccaggi gas.

Attesa una partenza contrastata per la Borsa di New York. In particolare, il future sull’S&P-500 si muove al rialzo, mentre il future sul Nasdaq 100 tratta a 7.044,75 punti.