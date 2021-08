1 minuto in Borsa 5 agosto 2021

editato in: da

(Teleborsa) – Poco mossa la borsa di Milano, che non si allinea all’andamento rialzista delle altre borse di Eurolandia.

Apprezzabile rialzo a Milano per il comparto viaggi e intrattenimento (+1,17%). Tra i più negativi della lista di Milano, troviamo il comparto beni per la casa (-1,55%).

Sostanzialmente stabile l’Euro / Dollaro USA, che continua la sessione sui livelli della vigilia e si ferma a 1,18. Tra i dati macro con la maggiore influenza sui mercati, in Francia, pubblicata la Produzione industriale, pari a 0,5%. Si attende domani dalla Germania e dall’Italia la diffusione della Produzione industriale. I mercati sono in attesa delle Richieste dei Sussidi di Disoccupazione degli Stati Uniti, in previsione questo pomeriggio.

Attesa una partenza stabile per la Borsa di New York. In particolare, il future sull’S&P 500 è positivo, in sintonia con il future sul Nasdaq 100 che tratta a 15.107,25 punti.