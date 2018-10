1 minuto in Borsa 4 ottobre 2018

editato in: da

(Teleborsa) – Tutti negativi gli indici di Piazza Affari e degli altri principali listini europei.

In buona evidenza a Milano il comparto assicurativo (+1,36%). Nel listino, le peggiori performance sono quelle del settore beni per la casa (-1,66%).

L’Euro / Dollaro USA mostra un timido guadagno, con un progresso dello 0,24%.

Tra i principali dati macroeconomici in arrivo, si attende questo pomeriggio la diffusione degli Ordini dell’Industria dagli Stati Uniti, che pubblicherà anche il Stoccaggi gas, oltre alle Richieste dei Sussidi di Disoccupazione ed al Challenger licenziamenti.

Si attende una partenza incerta per la Borsa di New York. In particolare, il future sull’S&P-500 è negativo, mentre il future sul Nasdaq 100 scambia a 7.580 punti.