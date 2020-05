1 minuto in Borsa 4 maggio 2020

editato in: da

(Teleborsa) – Seduta negativa per Piazza Affari, che scambia in netto calo, in accordo con gli altri Listini continentali, che accusano perdite consistenti.

Juventus, che mette a segno un +4,87%, è l’unica tra le Blue Chip di Piazza Affari a riportare una performance apprezzabile. Le più forti vendite si manifestano su CNH Industrial, che prosegue le contrattazioni a -6,27%.

Sul mercato delle materie prime, lieve aumento per l’oro, che mostra un rialzo dello 0,39%. Tra i dati macro con la maggiore influenza sui mercati, distribuito il dato sul PMI manifatturiero dell’Unione Europea, pari a 33,4 punti.

Si attende domani nel pomeriggio dagli Stati Uniti la diffusione del PMI composito, dell’ISM non manifatturiero e del PMI servizi.

Si attende un avvio negativo per la Borsa di New York. In particolare, il future sull’S&P 500 è negativo, in sintonia con il future sul Nasdaq 100 che tratta a 8.647,25 punti.