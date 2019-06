1 minuto in Borsa 4 giugno 2019

editato in: da

(Teleborsa) – Si scatenano gli acquisti a Piazza Affari, che sovraperforma rispetto alla buona giornata delle borse europee.

In buona luce sul listino milanese il settore servizi finanziari (+2,57%). Tra i più negativi della lista di Milano, troviamo il comparto tecnologia (-0,55%).

Lieve miglioramento dello spread, che scende fino a +272 punti, mentre il rendimento del BTP a 10 anni si attesta al 2,51%.

Tra le variabili macroeconomiche di maggior peso, pubblicati in Unione Europea il dato sui Prezzi al Consumo, pari a 1,2%, e il dato sul Tasso di Disoccupazione, che si attesta su 7,6%. È previsto domani dall’Unione Europea l’annuncio sia del PMI composito, che delle Vendite al Dettaglio.

Attesa una partenza positiva per la Borsa di New York. In particolare, il future sull’S&P 500 si muove in rialzo, in sintonia con il future sul Nasdaq 100 che scambia a 7.023,75 punti.